Los delitos que según el Distrito, cometió presuntamente el operador de Doña Juana

Luz Amanda Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), detalló la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General al Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A., por cometer tres presuntos delitos en la operación del relleno sanitario Doña Juana.

En diálogo con RCN Mundo, detalló que, “aunque es un tema técnico, claramente define el comportamiento del operador. Primero es decir que el contrato de concesión de ese operador incluía la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados, que son los residuos líquidos que resultan después de qué nosotros arrojamos restos de comida o alimentos en nuestras bolsas negras de residuos”.

“Esos lixiviados son altamente contaminantes y se están yendo al río Tunjuelo y por tanto al río Bogotá, el contrato decía que tenía la obligación de optimizar el sistema existente que, para ese momento, en el 2010, cuando fue publicada la concesión tenía un tratamiento que máximo cubre entre 5 y 8 litros por segundo, para ser tratados, modificados y mejorados para cumplir los parámetros de vertimiento”, señaló.

De igual modo explicó que, “ellos no han hecho un solo gramo de optimización de ese sistema, en ese entendido nosotros como ciudadanos les hemos pagado, desde el día uno hasta hoy más de 163 mil millones de pesos y no hay diseño de esa optimización, no hay mejoramiento de esa infraestructura y por el contrario cada vez está peor porque cada vez salen más litros por segundo lixiviados y no hay posibilidad de tratarlos todos”.