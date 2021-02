"Pues, este año no sé que va a ser más difícil, si el coronavirus o la campaña política. Así es la vida, así es la democracia, yo también he estado del otro lado pero a mí ciertamente me va a hacer la vida cuadritos. Yo aquí estoy de tiro al blanco de los dos extremos", sentenció.

"No logro entender cómo es que tratándonos entre ciudadanos, que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, de corruptos, fascistas, asesinos, uribistas y a continuación: unámonos. Suena un poquito difícil entender esa lógica", dijo refiriéndose a sectores opositores.

"O del otro lado que dicen que saquemos adelante al país, el crecimiento, la vacunación, pero al mismo tiempo haciendo revocatorias. Suena un poquito difícil entender esa lógica", añadió la Alcaldesa de la capital de la República.

Sus declaraciones se dieron en medio de una firma de acuerdos que logró con varios líderes sindicales de entidades distritales, tras llegar a algunas coincidencias en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores de estas.

En total, se van a beneficiar unos 60.000 empleados del Distrito tras haberse establecido 68 puntos, donde se destaca el incremento salarial, las actividades deportivas y también el financiamiento de la educación, entre otros.