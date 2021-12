Los huecos en Bogotá, un problema que afecta a todo ciudadano

Los miles de huecos que hay en Bogotá perjudican a todo tipo de ciudadano. Por ejemplo, cuando llueve, perjudican a conductores de carros particulares, como es el caso del señor Pablo.

“Hace 20 días por causa de los huecos dañé el carro. Llovía y con lluvia no se puede ver si hay hueco en las calles, así que caí en uno de ellos y dañé las partes eléctricas. El arreglo del carro me salió en 200 mil pesos”, comentó.

Y es que los huecos tienen un enorme impacto en los vehículos. Así lo cuentan algunos propietarios:

“Caer en un hueco hace que las tijeras, la suspensión del carro resulte dañado. Y ni qué decir de las llantas”, manifestaron dos de ellos.

De estos daños en las llantas es un permanente testigo el señor Carlos, quien trabaja en un taller de mecánica. Allí le llevan los carros estropeados.

Más información: Hamburguesa en combo a $78.100: denuncian excesivo cobro en aeropuerto El Dorado de Bogotá

“Aquí llegan muchos carros, sobre todo cuando hay lluvia porque las llantas terminan espichadas; en otros casos el hueco hace que se revienta la llanta, y al reventarse, el carro puede quedar de lado y se puede presentar un accidente”, explicó.

Un hueco es generador de accidentes. Esto le ocurrió a la señora María mientras conducía.

“Tuve un accidente aquí en la autopista norte; un carro de alta gama frenó, le puso el freno al carro por un hueco, y los que veníamos detrás, aunque veníamos con distancia prudente nos estrellamos en línea. Frenar por no coger un hueco, ocasiona muchos accidentes”, dijo.

Por los huecos, los motociclistas y ciclistas han tenido malas experiencias:

“Hay veces que he caído en huecos y me he caído, otras veces se me han dañado los rines. Y adicional, las llantas sufren mucho en cada caída”, relataron.

Le puede interesar: Bogotá, trancones y Navidad, un dolor de cabeza en días de fin de año

Hay huecos que son considerados trochas por algunas personas, como es el caso del señor Erney quien por más de 20 años ha sido transportador. El conducía por los lados de la autopista norte.

“Hay mucho hueco, y estos huecos hacen que uno conduzca bajo peligro; este peligro es tanto para los conductores de vehículos particulares como para motociclistas, y ciclistas”, indicó.

Y aunque el ciudadano se movilice como pasajero, no se escapa de resultar afectado por los brincos que dan los vehículos cada vez que caen en un hueco. A la señora Ana la encontramos en un paradero, y comentó que al ser usuaria del transporte público ha terminado con dolores en la cintura y otras partes del cuerpo luego que los carros en los que se ha movilizado han caído en huecos.

Al menos 46 mil huecos son los q espera tapar la Alcaldía de Bogotá.