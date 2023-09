Los mejores planes en Bogotá para que celebre amor y amistad

El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebra el tercer sábado de septiembre, este año será el 16 de septiembre de 2023. Esta celebración busca exaltar la necesaria comprensión y cariño que debemos tenernos unos a otros.

Alrededor de esta fecha es común celebrar el "amigo secreto", festejar entre pareja (sean novios o esposos), amigos y familia, y se acostumbra a regalar entre otros chocolates, flores, tarjetas o bonos de regalo y en la noche tener una cena romántica.

José Luis Orrego, CEO del Grupo Nero, afirmó que “indudablemente, amor y amistad es una de las festividades que concentra el mayor flujo de visitantes en lo corrido del año. Por tal razón, los restaurantes año a año desarrollan iniciativas que les permiten atraer cada vez más comensales y con ello, atender con innovación y creatividad, las demandas de quienes los visitan”.

Planes para hacer en Bogotá

- Cena Romántica a Cuatro Manos: Para los amantes de la alta cocina y la exquisitez gastronómica, el Hilton Bogotá Corferias presenta una cena de 6 tiempos diseñada por los renombrados chefs Carlos Rayas y Javier Cárcamo.

Las parejas podrán disfrutar los diferentes sabores y sensaciones mientras comparten momentos íntimos y especiales a través de la pasión por la comida. Los interesados pueden reservar la cena con anterioridad.

- Selvátiko: un novedoso e ‘instagrameable’ restaurante inspirado en los 32 departamentos de Colombia, que, a pocos meses de su inauguración, se ha convertido en una de las cocinas ‘fine dining’ más apetecidas de la capital y por ello, es una excelente opción para visitar en amor y amistad.

Como parte de la conmemoración de esta fecha, Selvátiko llevará a cabo del 14 al 17 de septiembre una celebración llamada “El reino del amor”, donde ofrecerá una experiencia única cargada de flores y romanticismo, así como una variada oferta de delicias como el exclusivo ‘Gin and Tonic de Corozo’, el ‘Merengue de Copoazú’ y el ‘Mousse de aguacate’.

- Viernes de Sushi, Cócteles y Jazz en Four Eleven Bar: Los viernes de septiembre en el Hilton Bogotá Corferias serán una ocasión para disfrutar de una noche inolvidable en compañía de amigos o pareja. Esta experiencia ofrece una selección de sushi y comida japonesa en un formato "All you can eat".

Además, los asistentes pueden complementar su experiencia con el paquete "All you can drink", que incluye una amplia gama de cócteles, incluyendo el exclusivo cóctel Antíloto, insignia del hotel. Todo esto acompañado de música jazz en vivo en el ambiente acogedor de Four Eleven Bar.

- Petronio: para los amantes de la salsa, el ron y los sonidos de la marimba, Petronio es la mejor opción para celebrar amor y amistad. Este innovador restaurante, cuya especialidad es la comida del pacífico colombiano, ofrecerá del 14 al 17 de septiembre shows en vivo de salsa y son cubano, currulao y chirimía.

- Storia d’ Amore: es un restaurante especializado en cocina italiana, que hace honor al amor, el romance y la pasión en cada detalle. Por esta razón, es considerado uno de los lugares más recomendables de la capital para tener cualquier encuentro con su pareja.

Este soñador lugar ofrece las mejores pastas, pizzas y risottos de la ciudad. Además, cuenta con planes especiales para quienes desean tener un momento más íntimo y romántico.

- Todo es Color di Rosa: Para los y las fans del color rosa, esta es una apuesta de gastronomía perfecta para celebrar esta fecha especial. Es un encantador restaurante de cocina italiana, propiedad del Grupo Seratta, que, gracias a su música y sus sabores, enamora de principio a fin.

En las noches, este lugar ofrece un espectáculo de bailarines que llegan a la mesa de los comensales. A su vez, vibra en diferentes momentos del día con una danza especial de servilletas al aire, que bailan al ritmo de la tradicional Tarantella Napoletana.

- Arrogante: una propuesta de cocina fusión italiana que recientemente aterrizó en Bogotá y que resulta ser una excelente opción para quienes son amantes del lujo, el color y el glamour. Este restaurante ofrece una experiencia circense en la que los payasos, las máscaras y los malabaristas son protagonistas.

Este lugar, propiedad del famoso futbolista James Rodríguez, es una alternativa vanguardista en el que podrá celebrar junto a sus seres queridos esta fecha especial.