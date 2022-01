Los memes por la frase de Claudia López sobre los que tienen carro: "Lo invito a que lo venda"

La extensión del pico y placa en Bogotá, que entró en vigencia a partir de este martes 11 de enero generó una ola de críticas en muchos que no están de acuerdo con la medida, debido a que la restricción ahora aplica desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m..

Sin embargo, la alcaldesa Claudia López defendió la propuesta e invitó a muchos a acoger la opción de movilizarse en transporte público, además de promover el uso del carro compartido. Pero nadie se esperara que lo hiciera con un frase que más que inconformismo, generó molestia y burlas en muchos.

Le puede interesar: Ante nuevo pico y placa, Claudia López invita a que ciudadanos vendan sus carros y compren ciclas

López fue enfática en que no se compren nuevos carros ni motos para evadir la medida y al ser indagada por los impuestos vehiculares, que se mantendrán, pese a que será menos tiempo de circulación, ella aseguró que; "los impuestos son por tener carro, lo invito a que lo venda. Use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional, que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen a 100 % de los ciudadanos".

Estas afirmaciones han generado una serie de reacciones, algunos molestos y otros burlándose de las declaraciones. Tanto así que abundan los memes en las redes sociales.