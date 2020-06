Los rostros del rebusque en Bogotá durante la pandemia

Son las historias de siete personas en Bogotá dedicadas al rebusque. Algunos llevan toda su vida en ello, otros apenas están empezando. En general, todos coinciden en afirmar que "la vida en este momento, está más difícil que antes".

Diego Gómez tiene 28 años. Cuenta que empezó como vendedor en las calles a los 16 años. No le gusta el término de "vendedor ambulante" porque le parece despectivo. A Diego lo conocimos en una de las calles de la carrera séptima con calle 28. Vende tapetes antibacteriales o "lo que esté de moda o de temporada".

Este joven habla sobre su presente y futuro. Tiene dos hijos y dice que no quiere "esta vida tan difícil para ellos". Cuando le preguntamos cómo percibe el futuro en medio de esta pandemia responde:

" Yo con mis 28 años, que he medio vivido, no quiero que esto les toque a mis hijos. El hecho de no socializar, de no compartir. Eso me parece triste. Al final, estamos en un mundo donde nos toca guerrear y guerrear aun más", dijo.