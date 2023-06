LoÚltimo: coronel investigado por chuzadas a exniñera del hijo de Laura Sarabia apareció muerto

Fuentes de la Fiscalía, le confirmaron a RCN Radio que el teniente coronel activo de la Policía Óscar Dávila, quien se desempeñaba como jefe de seguridad anticipativa de la jefatura de seguridad presidencial, fue encontrado sin vida al interior de un vehículo adscrito a la Policía Nacional en el sector de Teusaquillo, en el centro-oriente de la capital de la República. Según las primeras hipótesis que manejan las autoridades se trataría de un aparente suicidio.

El coronel Dávila había sido citado a rendir declaración ante la Fiscalía, dentro de las investigaciones que se adelantan por el caso de las presuntas chuzadas e interrogatorios ilegales a los que fue sometida la exniñera de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

"Mi Coronel buenas noches en la Calle 22 Bis # 48 40 Teusaquillo – dentro de un vehículo están informando de suicidio de un señor oficial activo de la Policial que laboraba en presidencia de nombre TC Oscar Dávila", señala una de las comunicaciones que se conocieron de la Policía frente al caso.

Sobre el caso de la muerte del coronel Dávila también se pronunció el abogado Miguel Ángel del Río, quien hizo duras acusaciones a través de un trino en su perfil de Twitter: "El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían 'hasta que corriera sangre'. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", señaló el jurista en su publicación.

A través de una carta el coronel Dávila había expresado a la Fiscalía su voluntad de acudir a los llamados del ente investigador, dentro de las pesquisas por el caso de Laura Sarabia, y de brindar colaboración para que se hiciera justicia y se esclarecieran las circunstancias.

Cabe recordar que también la Fiscalía había informado en días pasados que adelantaba los procedimientos necesarios para avanzar en la investigación por el caso de la ahora exjefe de gabinete del presidente, Laura Sarabia, con relación al escándalo que se dio a conocer por supuestas interceptaciones ilegales que habrían realizado integrantes de la Policía a la exniñera de su hijo, Marelbys Meza.

En este procedimiento, la entidad citó a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores.