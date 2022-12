“Me parece una tradición muy bonita y es una pena que no la tengamos en Irlanda, porque me gustaría celebrar mucho este día en familia y amigos, es para todos. Es una tradición muy colombiana que me gusta mucho”, contó Sharlock, quien agregó que anhela que algún día en Irlanda del Norte se acuda a esa tradición.

En familia, con amigos, en pareja y hasta con las mascotas, decenas niños y adultos disfrutaron de esta fecha de Navidad.

“Vinimos a pasar la noche de velitas juntos. Prendí muchas velitas y pedí varios deseos como pasar tiempo con mi familia y cosas bonitas. Me gusta mucho venir al parque, hace mucho no podíamos, pero es muy chévere”, relató Samuel Triana, un niño de nueve años quien asegura que ir al parque es su plan familiar favorito.