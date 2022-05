Este sábado se conoció que el jefe de Gabinete de la administración de Claudia López renunció a su cargo en el Distrito.

El exsecretario de Gobierno anunció su decisión en su cuenta de Twitter. "He renunciado a mi cargo en la Alcaldía de @Bogota. Colombia está, una vez más, en un cruce de caminos. La coherencia me exige tomar esta decisión. Me voy con la alegría de haber servido a nuestra ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas", sostuvo Gómez.

“Me voy con enorme gratitud con mi amiga y alcaldesa Claudia López, por su confianza, por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá”, dijo.

A renglón seguido, mencionó que, “durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades, la crisis humanitaria y social de la pandemia del covid-19. Día tras día transformamos a Bogotá en una ciudad que pone de primero a quienes menos tienen y que da oportunidades de empleo y educación a jóvenes y mujeres”.

Gómez indicó que, “Bogotá es una ciudad que escoge el dialogo cómo primer camino para convivir y es una ciudad que por fin de avances reales en los grandes proyectos de infraestructura que esperábamos por décadas”.

El exjefe de Gabinete de la alcaldesa de la capital es economista, politólogo, historiador y político colombiano de la Universidad Humboldt de Berlín y magíster en políticas públicas y administración del London School of Economics.

Gómez fue secretario de Gobierno de Bogotá, entre el primero de enero de 2020 y el 6 de enero de 2022. También, se desempeñó como asesor coordinador de la Asamblea Parlamentaria alemano-suramericana en Berlín, jefe de planeación del Ministerio del Trabajo, director general del Servicio Público de Empleo, viceministro de trabajo y viceministro del interior.

Asimismo, fue docente de la maestría de gobierno en la Universidad Externado y de la maestría de derecho laboral en la Universidad Javeriana.

Por ahora se desconoce si se unirá a alguna de las campañas políticas o cuál será su futuro laboral.