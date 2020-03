En diálogo con RCN Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un balance positivo en las primeras horas del simulacro de aislamiento obligatorio que se desarrolla en la capital del país, desde las 00:00 horas de este viernes y que se extenderá hasta el próximo martes a las 00:00 horas.

“Tenemos una reducción del 84 % de los usuarios de Transmilenio y el Sitp”, indicó la mandataria capitalina, al destacar el comportamiento que han tenido los ciudadanos que viven en Bogotá en el inicio del simulacro de cuarentena.

No obstante, hizo observaciones sobre la salida masiva de vehículos en las horas de la noche de este jueves desde de la capital del país. Indicó por orden expresa del presidente de la República no se podía restringir el acceso a las carreteras del país, por lo que no pudieron evitar que salieran "los 125.000 vehículos que se movilizaron".

Sin embargo, advirtió que "el lunes (festivo) no habrá plan retorno y seguirá" el simulacro de aislamiento obligatorio hasta la medianoche de ese día.