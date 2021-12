Madre de joven asesinado por defender a una mujer denuncia que homicidas quedaron libres

Frandy Enmanuel Torres Ramírez era un joven venezolano de 24 años quien fue asesinado en medio de una riña por defender a una mujer que estaba siendo agredida verbalmente por otros sujetos a la salida de una discoteca en el sur de Bogotá, en ese momento el agresor saca un arma de fuego y le dispara el en pecho causándole la muerte al instante, los responsables fueron capturados pero horas después quedaron libres.

Carín Ramírez es la madre del joven y pide justicia, teniendo en cuenta los videos donde se evidencia el momento en el que su hijo es asesinado en el barrio Isla del Sol en la localidad Tunjuelito.

Le puede interesar: Noche de velitas: se dispara la venta de faroles y velas en Bogotá

"A los asesinos los soltaron porque no les llegaron de Venezuela los datos de ellos y los soltaron, nosotros hablamos con una fiscal que estuvo hablando con nosotros aquí y nos dijo que si a ellos no les llegaban los documentos iban para la calle como si no hubiera pasado nada", aseguró con lagrimas la madre del joven Frandy.

Su familia pide que se haga justicia y aseguran que quieren ver a los asesinos tras las rejas, debido a que se cuentan con todas las pruebas contundentes, pero quien accionó el arma está suelto por las calles de la ciudad.

Lea: Advierten que aumentarán trancones en Bogotá por obras, ¿durante cuánto tiempo?

Mientras tanto la señora Carín espera afuera en Medicina Legal en unas sillas de madera llorando, con la esperanza de que le entreguen pronto a su hijo, ya que este permanece en la morgue y no se lo han querido entregar porque aún no tienen los papeles de compatibilidad de ADN.

La familia espera que el caso se pueda esclarecer y no quede impune como muchos en el país, solicitan que los culpables cumplan una condena ejemplar, además exigen que les entreguen el cuerpo de su hijo para darle sepultura.