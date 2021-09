Madre de soldado desparecido en Bogotá pide claridad en el caso de su hijo

Angie Carolina Beltrán, mamá del soldado Steven Javier Sánchez de 19 años de edad y quien desapareció desde el pasado 16 de agosto, habló con RCN Radio y pidió respuestas, frente a la desaparición de su hijo.

"Queremos que el Ejército Nacional nos de la cara y nos diga qué fue lo que ocurrió con mi hijo. Ellos no nos han dicho nada, no se han pronunciado y ni siquiera nos han informado que encontraron un cuerpo en el río Fucha, nos enteramos por unos amigos", dijo Beltrán, quien hizo referencia al hallazgo de un cuerpo en el mencionado afluente, muy cerca a la escuela donde estaba inscrito el joven desaparecido.

Según señaló la mujer, Steven Javier se encontraba inscrito en la Escuela de Logística del Ejército, donde se le vio por última vez a mediados del mes de agosto.

"Desde entonces lo hemos estado buscando y sabemos que a él le hicieron algo, él no estaba deprimido ni nada por el estilo, así que no creemos que sea suicidio, tampoco estaba en ese lugar por la fuerza, el quería estar ahí, pero no entendemos qué pasó", dijo la mujer.

Tras conocerse la aparición de este cuerpo, la madre aseguró que son más las explicaciones que se tienen que entregar por parte del Ejército, ya que asegura, en compañía de sus familiares y amigos, han estado buscando en el río y no habían encontrado nada.

"Es muy raro que aparezca ahora, no ha llovido, no se han presentado crecientes. No entendemos como ahora aparece un cuerpo que antes no vimos", dijo la angustiada madre.

Qué dice el Ejército frente al caso del soldado desaparecido

Por medio de un comunicado el ejercito nacional destacó que algunos soldados de la Escuela de Logística, vieron un cuerpo sin vida en la ribera del río Fucha, en el barrio La Cecilia, localidad de San Cristóbal Sur, Bogotá.

"De inmediato, y cumpliendo los protocolos, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar para realizar los actos urgentes", destacó el documento.

Será Medicina Legal, según señala el Ejército, la autoridad competente "y quien de los términos para la realización de los exámenes forenses, identifique la identidad del cuerpo sin vida hallado en el río Fucha".

Sobre esto, permaneceremos atentos a los requerimientos que consideren las autoridades.

Ahora bien, en relación a la situación del soldado Javier Estiven Sánchez Beltrán, cuya ausencia fue comunicada a su familia el pasado 17 de agosto, "la institución ha estado comprometida en su ubicación y búsqueda, desplegando todos los esfuerzos logísticos y operacionales pertinentes".

Lo anterior hace referencia a los esfuerzos y actividades permanentes de búsqueda para poder encontrarlo, donde no solo ha participado personal de la unidad militar, sino se ha contado con el apoyo de otras unidades militares: "Así mismo, cada información conocida por la unidad, en la que se señala que podría haber sido visto al soldado Sánchez, ha sido verificada".

No se ha ahorrado ningún esfuerzo para tratar de ubicarlo, porque como miembro de esta unidad y del Ejército Nacional es también nuestra preocupación ubicarlo.

Estas actuaciones se han desarrollado en coordinación y en comunicación permanente con las autoridades judiciales que llevan la investigación. También a la familia de nuestro militar se le ha mantenido al tanto de lo realizado.