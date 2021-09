Madre de soldado dice que no descansará hasta saber quiénes mataron a su hijo

Con cánticos, pólvora y gritos de justicia, familiares y amigos del soldado Javier Steven Sánchez Beltrán, lo despidieron en el cementerio Los Olivos de la calle 8o, en el norte de Bogotá.

Los amigos de Javier Steven calificaron de injusto que un joven que quería ofrecerle su vida al país, a la patria, termine botado como una basura.

"Aquí debe haber justicia y que se sepa quiénes son los responsables de este asesinato", dijeron los familiares y amigos de Sánchez Beltrán quien estaba desaparecido desde el 17 de agosto y cuyo cadáver apareció en las aguas del rio Fucha en la localidad de Tunjuelito.

Le puede interesar. El Ejército busca a un soldado que desapareció de Escuela Militar en Bogotá

Uno de los familiares asistente a las exequias dijo que "debemos utilizar todas las herramientas para saber qué pasó, él era un joven que quería entregarle mucho a la patria, y mire ahora, muerto y una familia destrozada".

"Yo lo que pido es que haya justicia, que no vaya a ser otra muerte en vano, él era un niño y mire lo acabaroN siendo un niño", dijo otro de los asistentes.

Una amiga de la familia , destacó que una muerte como la Javier Steven, no puede pasar como si nada, él era un joven con todo el futuro por delante, y su muerte no puede quedar en el silencio, se debe conocer la verdad.

También por la forma como apareció botado en un sector del rio fucha, la familia pide que se conozca la verdad, es una muerte de un joven prestando el servicio militar y ahora lo entregan sin vida y desaparecido, que si no hubiera sido por el reclamo de la familia no se hubiera hallado su cuerpo.

También puede leer. Madre de soldado desparecido en Bogotá pide claridad en el caso de su hijo

"Javi, nuestros corazones están contigo", era el mensaje que todos sus amigos y familiares le expresaban en el silencio del cementerio Los Olivos, al norte de la ciudad.

La madre de Javier Steven dijo que "hoy entierro a mi hijo, hoy lo lloro, mañana me levanto fuerte, porque sigo en la lucha, no dejé que se lo tragarán, me lo desaparecieran en el Ejército, voy por los que me le hicieron eso, voy por los que me lo mataron, porque me lo mataron como un perro".

"Le digo al Ejército que se prepare porque se metieron con la persona equivocada, yo no hago la justicia, la hace un Dios que esta arriba y todo va a salir a la luz, pero para eso hay que darle una ayudita, con las novenas y todo eso, pero va a salir la verdad, y si las personas del Ejército tienen hijos, van a tener que sufrir lo mismo como yo estoy sufriendo este dolor que nos deja a toda la familia", dijo Angie Beltrán madre de la víctima.