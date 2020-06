Maestros protestan en calle y en redes: piden ser escuchados antes del regreso a clases

Y aseguran que "arrecian las orientaciones del Ministerio de Educación, desconociendo la autonomía escolar, la libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares, impone orientaciones y normas que tensionan y desarmonizan los ambientes escolares".

Protesta en las calles

En Bogotá, al menos 40 docentes de Fecode y de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá (ADE) se dieron cita en las instalaciones del Ministerio de Educación, en el occidente de la capital colombiana, para protestar.

Quienes llegaron hasta allí afirmaron que sus peticiones vienen desde hace meses e incluso antes de la pandemia, por lo que decidieron hacer un plantón con distancia social y medidas de bioseguridad para no se foco de infección de la COVID-19.

“Es preferible venir a arriesgarse aquí a defender el derecho a la vida de todos los trabajadores colombianos, por una reforma al Sistema General de Participación, para que hayan más recursos para la educación pública. Exigimos una renta básica”, dijo una docente.

Asimismo, los profesores aprovecharon para criticar la propuesta del Gobierno Nacional del retorno a clases presenciales en colegios públicos y privados del país y afirmaron que las condiciones de bioseguridad no están dadas para que esto suceda.

“Hay muchos padres y madres de familia que están diciendo que no van a enviar a sus hijos. ¿Por qué no los envían? Porque primero está el derecho a la salud y a la vida. En las instituciones no tenemos las condiciones de bioseguridad para volver. ¿El Gobierno va a garantizar esto en cada uno de los estudiantes?”, cuestionó una docente.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que "en estos casi dos años que llevamos acompañándolos en la Cartera Educativa, han sido más de 300 espacios con los maestros y no solamente el número impacta por lo que es y significa, sino que yo diría que lo más importante ha sido la confianza y ha sido demostrar con resultados".

Idicó que "este año hemos seguido la agenda de reuniones que tenemos en diversos temas de calidad, de la prestación del servicio y claramente conversaciones alrededor de cómo implementar estos protocolos y cómo construir con la comunidad este regreso a la presencialidad y este trabajo en casa que ha acompañado todos estos meses".

Estos son algunos de los trinos publicados:

Por el respeto de la autonomía escolar, la libertad de cátedra y las decisiones de los gobiernos escolares#DuqueEscucheALosMaestros@Mineducacion no se deben reiniciar clases presenciales sin escuchar a las comunidades educativas. pic.twitter.com/PrIE9iUTFU — fecode (@fecode) June 4, 2020

¿Cómo obligar a un niño de menos de 10 años a que no se rasque sus ojos o la nariz si le entra polvo durante una clase?#DuqueEscucheALosMaestros

Los maestros conocemos bien a nuestros estudiantes y nuestros. @Mineducacion dialogue con @Fecode. — fecode (@fecode) June 4, 2020

"No hay baños en muchas escuelas rurales, ni personal de servicios generales, ni papel higiénico, ni acueducto, sólo el profe, 4 paredes y los alumnos".#DuqueEscucheALosMaestros — fecode (@fecode) June 4, 2020