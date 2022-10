Mamá del menor asesinado en Melgar dice que el pequeño amaba estar con su papá

La mamá del niño Gabriel Esteban, contó a un medio de comunicación nacional que el sujeto “tenía al niño este fin de semana, porque le correspondía estar con él. Se lo llevaba cada 15 días y este fin de semana le correspondía. En ningún momento le quitaron las visitas, pese a que le habían ordenado terapias psicológicas”.

“El domingo él me escribió un mensaje donde decía que me había dejado una USB, en el baño de mi casa. En la memoria había un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo. Luego de eso, apaga el teléfono, pero vuelve a aparecer a las 4:07 minutos del lunes y me envía la foto del niño ya sin vida”, contó consuelo.

La mujer aseguró que nunca sospechó nada, sino hasta que vi el video de la USB, que no fue grabado ese mismo día, “sino como de una semana atrás. Esto ya lo venía planeando mucho antes”, manifestó en diálogo con Blu Radio.

De igual manera, Consuelo confesó que su expareja “en ningún momento amenazó con hacerle daño al niño. La relación de ambos era muy buena, el niño anhelaba a su papá, contaba los días para ir a verlo”, sostuvo.

Cabe destacar que este mensajero de 50 años, tenía una demanda ante la Fiscalía por acoso, y desde la Comisaría de Familia de Usme, le mandaron a tomar terapias con sicólogo, “pero fue cuando decidió hacer lo que hizo”, concluyó la madre.

En las últimas horas, las autoridades capturaron a Gabriel Enrique González, en un bus intermunicipal con destino hacia Valle del Cauca.