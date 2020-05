Mariachis de Bogotá vuelven a dar serenatas de balcón a cambio de ayudas

"Esta ha sido una iniciativa a raíz de que la gente no está contratando mariachis. Debido a que no podemos ingresar a las casas, pues la gente no nos contrata. No estamos recibiendo trabajo desde ningún lado, entonces decidimos hacerlo así", aseguró.

Ante las ganancias que traen las serenatas en los balcones como se hacía antes, Cruz explicó que "es mucha la diferencia. Una cosa es el trabajo de uno y otra cosa es en este caso, casi que mendigar. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, pero nos tocó porque no hay más para hacer".

Por su parte, los músicos del Mariachi Nuevo Monarriaga aseguraron que no solamente el género músical de la ranchera está afectado por la cuarentena debido al virus. tras señalar que hay más trabajadores de esa industria que también están en crisis.