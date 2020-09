Más de 100 personas habrían denunciado presuntos abusos de la Policía en Bogotá

La Secretaría de Gobierno identificó a los 800 barrios con mayor riesgo de vulneración de Derechos Humanos incluyendo los posibles casos de abusos en procedimientos policiales, en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Rafael Uribe Uribe que son las que más presentan este tipo de casos.

En total se han logrado identificar y atender integralmente a 96 víctimas de trata de personas, 139 víctimas de posible abuso de la fuerza pública, 493 líderes y lideresas, y 115 miembros de la comunidad LGBTI.

“En el último año, las 843 personas que han denunciado la vulneración de alguno de sus derechos fundamentales han sido incluidas en las rutas de atención de la Secretaría de Gobierno que, en una labor interinstitucional, les ha brindado todos los servicios de manera integral”, señaló Luis Ernesto Gómez secretario de Gobierno.

Por eso el funcionario señaló que la Secretaría de Gobierno llegará con, “La Ruta de los Derechos. Se trata una oficina móvil donde se recibirán en el territorio denuncias de víctimas de trata de personas, de presuntos casos de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública y contra la comunidad LGBTI y de amenazas contra líderes sociales”.

Es decir, los bogotanos que consideren que sus Derechos Humanos han sido vulnerados podrán denunciar desde sus barrios, en esta “Ruta de los Derechos” y acceder a atención jurídica, psicológica y trabajo social, entre otros servicios brindados por el Distrito.

“La Ruta de los Derechos” inició su recorrido en la localidad de los Mártires, sector donde se presentan gran número de denuncias por parte de la comunidad LGBTI y así seguirá recorriendo las localidades de Bogotá.

Al interior de la ruta, se brindará la oferta interinstitucional de atención para este tipo de casos, entre ellos: atención jurídica, psicológica y trabajo social, entre otros, para que los ciudadanos puedan acceder a las cuatro rutas de protección y restablecimiento de los derechos de las víctimas de trata de personas, abuso de vulneración de derechos por parte de la Fuerza Pública, para la comunidad LGBTI y líderes sociales.

“Condenamos el caso de abuso policial contra el señor Javier Ordoñez donde se ve una clara vulneración de sus derechos. No toleraremos el abuso de autoridad. Quienes están llamados a proteger los derechos humanos no pueden ser quienes vulneren a las personas y abusen de la fuerza. Para que casos como este no sigan ocurriendo hoy iniciamos el recorrido por los barrios de Bogotá para que los ciudadanos denuncien y accedan a las rutas de atención y protección”, manifestó Luis Ernesto Gómez secretario de Gobierno.