Más de 14 mil robos se registraron en TransMilenio durante 2022

No han pasado dos semanas desde que Jaime Argüello se subió a un TransMilenio y presenció uno de los delitos que más impactan a los usuarios de este transporte público de Bogotá: los robos. En este caso, el robo iba a ser en contra del mismo articulado, pero Jaime lo evitó.

“Regresábamos en un articulado por la Avenida Caracas, y alrededor de las 7:00 de la noche se subió un hombre por la estación de Tygua. Se ubicó por la parte de atrás e inmediatamente escuchamos un ruido. Me di la vuelta y me di cuenta que estaba zafando el extintor, así que lo enfrenté y le dije que dejara eso ahí, que no le pertenecía”, relató.

Y agregó que, “el tipo muy desafiante lo que hizo fue poner el extintor debajo del saco y se dirigió hacia la puerta de atrás”.

Jaime, quien tiene 43 años, y trabaja como vendedor, no dudó en seguir al ladrón y enfrentarlo hasta que devolviera el extintor. De esta manera quedó el registro en un video que él mismo filmó.

“Hey parcero, devuelve el extintor, mijo. No se lo va a robar, no se lo va a robar”, dijo reiteradamente tras un forcejeo con el ladrón.

Este delito fue evitado por Jaime Argüello, quien ni siquiera recibió el apoyo de los demás pasajeros. Sin embargo, hay otros delitos que en TransMilenio se siguen cometiendo. Por ejemplo, entre enero y noviembre del año pasado cerca de 10.000 celulares fueron robados. Alejandro, otro usuario de este sistema de transporte público, fue uno de los afectados.

“A mí me robaron en la estación de Paloquemao en plena hora pico. Ocurrió entre las 5:00 y 6:00 de la tarde. Estábamos en medio del tumulto de personas que esperan en cada vagón, y en algún momento me sacaron el celular del bolsillo del pantalón”, contó.

Otro tipo de delitos en TransMilenio como el hurto a personas asciende a los 14 mil casos. Y el de lesiones personales a 46. Esto le pasó a Adriana: “El TransMilenio llegó vació en la 100, y yo estaba adelante, pero resulta que el TransMilenio se detuvo muy separado del andén de la estación y a mí se me fue el pie y me caí, y la gente pasaba por encima de mí y nadie me ayudaba. Duré como 15 días con un morado terrible en la pierna”, indicó.

Hay delitos en TransMilenio o en sus estaciones que están relacionados con abusos sexuales, hay un reporte de siete casos. Y está el reporte de un caso de homicidio. Estas cifras se pueden conocer a través de la secretaría de Seguridad del Distrito.