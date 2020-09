Más de 15.000 viajeros saldrán desde las terminales terrestres de Bogotá

Las autoridades en Bogotá señalaron que se espera que durante este fin de semana salgan de las diferentes terminales terrestres de la ciudad, más de 15.00 pasajeros en un poco más de 2.000 vehículos a diferentes departamentos del país.

Una de las viajeras es Rosa Espitia, quien dijo que “tras seis meses puedo volver a viajar; estoy feliz porque puedo ir a ver mis papás a Chaparral, (quienes) están muy enfermos y me hacen mucha falta. Obviamente se toman todos los protocolos, pero lo importante es verlos después de tanto”.

Por su parte Julia Diaz, otra pasajera, dijo que “con esta nueva normalidad uno no sabe que pueda pasar, pero lo claro es qué hay que aprovechar para visitar a los seres queridos, eso si hace falta, si uno se protege bien, no veo porque uno no pueda salir”.