Más de 17 mil becas de formación y educación superior en Bogotá: Aplique

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de dos nuevas convocatorias que otorgarán 17.000 cupos-becas de formación y capacitación gratuita y con calidad para la población más vulnerable de la Capital.

La primera de ellas es la Cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la U, a través de la cual se ofrecerán 10 mil cupos. Las inscripciones irán desde este 29 de noviembre hasta el 12 de diciembre.

Le puede interesar: Diez páginas para descargar libros gratis y de forma legal

Podrán postularse al programa ‘Jóvenes a la U’ los bachilleres de Bogotá que hayan presentado la prueba Saber 11, que tengan menos de 28 años, que no hayan estado matriculados(as) en un programa de educación superior por lo menos durante los dos últimos semestres antes del inicio de la convocatoria o que no seas egresados(as) de una carrera profesional y que quieran estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional en una universidad de alta calidad de Bogotá, pero no cuenten con los recursos económicos para pagarla.

Los y los interesados en participar y acceder a una de estas 10.000 becas podrán inscribirse en https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/cuarta-convocatorias-jovenes-la-u o www.educacionbogota.edu.co. Allí tendrán que diligenciar el formulario y adjuntar los documentos que se le solicitan.

En Jóvenes a la U se financia el 100% el valor de la matrícula en programas de los niveles técnico, tecnólogo y profesional universitario, en cualquiera de las 47 Instituciones de Educación Superior aliadas al programa, de las cuales 6 son oficiales y 41 privadas y que ofrecen más de 800 programas.

Las y los beneficiarios recibirán adicionalmente un apoyo económico durante cada uno de los semestres de formación, equivalente a un salario mínimo legal vigente, con lo que se busca fomentar su permanencia en el programa.

7.000 becas con Bogotá Digital

La segunda convocatoria es Bogotá Digital. A través de este programa se otorgarán 7.000 nuevas becas para que los bogotanos y las bogotanas se formen de manera gratuita en habilidades socioemocionales, bilingüismo y competencias del sector de Tecnologías de la Información.

Esta convocatoria, promovida por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Grupo de Energía de Bogotá y la Agencia Atenea estará abierta a partir del 2 de diciembre hasta el 10 de enero de 2023.

En ella podrán participar residentes de la ciudad, mayores de 18 años y sin límite de edad y que cuenten con acceso a computador y conectividad. La información del Programa podrá ser consultada a través de las páginas web www.agenciaatenea.gov.co y www.desarrolloeconomico.gov.co.

Los interesados podrán asistir al Campus

Los interesados en participar de estas convocatorias podrán asistir al Campus que se realizará este viernes 2 de diciembre, a partir de las 7:00 de la mañana en la Plaza de los Artesanos (carrera 60 # 63A – 52).

Le puede interesar: Colegios privados: cuál será el aumento máximo que podrá haber en matrículas para 2023

Este será un espacio para que las y los jóvenes puedan conocer la oferta de universidades y los programas académicos de formación y capacitación que tiene cada una de ellas, los requisitos y cómo inscribirse a los programas.