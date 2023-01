Más de 20 viviendas están sin servicio de luz y gas por accidente de tránsito en San Cristóbal

En las últimas horas se registró un aparatoso accidente de tránsito en el barrio San Martín de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, en el que un camión se quedó sin frenos y se estrelló contra la fachada de una casa de la carrera 1A con calle 41 sur.

En RCN Radio hablamos con varios habitantes del sector, quienes indicaron que el vehículo tenía una carga de productos de ferretería, tuercas y pintura, que se cayeron tras el choque y quedaron sobre la vía.

Según las primeras versiones de testigos del hecho, el conductor del camión perdió el control y posteriormente chocó con tres postes de luz y la fachada de una vivienda.

Al menos 20 casas del barrio San Martín resultaron afectadas luego que el vehículo se llevara gran parte del cableado eléctrico. Entre tanto, el servicio de gas fue suspendido de manera preventiva mientras se supera la emergencia.

Le puede interesar: TransMilenio: quiénes son beneficiarios de la tarifa subsidiada y cómo aplicar

Deisy Ruiz, una de las propietarias de la carga que llevaba el camión, relató que, “lo único que el conductor nos alcanzó a informar fue que había perdido el control del vehículo, que los frenos no le respondieron y él intentó durante el recorrido frenar pero terminó contra esta casa”.

La mujer agregó que el conductor se encuentra en buenas condiciones físicas, ya que solo sufrió una fractura en una de sus piernas y actualmente es atendido en el hospital San Rafael en el sur de la capital.

Rosalba Mondragón, otra de las residentes del sector, contó los momentos de angustia por el accidente. “Fue a las 11 de la noche cuando yo sentí semejante explosión, entonces grité que bajarán rápido en mi casa a ver qué pasaba ‘baje rápido’", señaló.

Agregó que "me asomé a la ventana, le dije al señor que vive en frente que si me dejaba ver qué pasó, pero me dijo que no podría abrir la ventana porque los cables estaban contra la ventana”.

Más información: Grave accidente de tránsito por camión que se quedó sin frenos en San Cristóbal

Luego de estos hechos, las autoridades evacuaron a los ciudadanos afectados para evitar alguna tragedia, ante los riesgos de una explosión por los cables y una eventual fuga de gas en la zona.

“Nos evacuó la Policía y los Bomberos y nos sacaron a tomar aire porque no aguantaba uno adentro el olor”, relató otro de los residentes del sector.

Otras noticias

El día que conocí a Shakira