Más de 200 conductores del Sitp provisional protestan en Bogotá

Durante la mañana de este jueves, tres puntos de Bogotá registraron manifestaciones por parte de conductores del Sitp provisional que piden al Distrito garantías para continuar su trabajo, ya que en medio de la cuarentena nacional no pueden trabajar con el 100% de la capacidad de los buses.

En la carrera 60 con calle 57 frente a la Biblioteca Virgilio Barco se registró un plantón sin afectación vial, más de 100 buses del SITP provisional fueron parqueados a un costado de la vía.

Otro de los puntos fue la carrera Séptima con calle 60 frente al Parque de Los Hippies.

“Estamos haciendo una movilización para ser escuchados por la alcaldesa que no ha querido responder nuestras peticiones, hemos querido utilizar otros canales pero ha sido imposible, la operación está en quiebra y estamos asumiendo costos enormes, estamos solicitando un subsidio para que podamos seguir prestando el servicio o que hagan la compra de los carros de una vez, no podemos seguir poniendo de nuestro bolsillo para subsidiar un transporte que financieramente no tienen sentido”, afirmó uno de los conductores.