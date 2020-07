Más de 50 peatones murieron en Bogotá en primer semestre de 2020

La Policía de Tránsito de Bogotá entregó un informe sobre la accidentalidad vial en la ciudad que deja al descubierto que los actores viales más vulnerables son los peatones, quienes arriesgan la vida cometiendo una serie de imprudencias en las calles.

Las autoridades reportan que en los primeros seis meses de 2020 murieron 56 peatones mientras que 951 resultaron lesionados. En este periodo y teniendo en cuenta que a finales de marzo inició una cuarentena estricta en Bogotá, esto representa una reducción del 50% en la cifra de peatones lesionados y de 48% de fallecidos, comparado con 2019.

“Gracias a las labores realizadas por las autoridades de tránsito en la ciudad de Bogotá, durante este semestre, 970 personas menos resultaron lesionadas y 51, se libraron de perder la vida”, informó a través de un comunicado la seccional de Tránsito en Bogotá.

Subrayó que la mayoría de los accidentes en que resultaron involucrados los peatones ocurrieron por imprudencias de las personas que prefieren cruzar por cualquier calle sin usar los puentes peatonales o las “cebras”, pasando entre los mismos vehículos mientras están detenidos en el semáforo y peor aún cruzar la vía mirando el celular sin percatarse de los vehículos que se acercan.

Las excusas más frecuentes que entregan los ciudadanos al ser abordados por la Policía ante la imprudencia que pone en riesgo su vida por no cruzar por los pasos seguros, son “tengo afán”, “Cruzó por aquí porque me da pereza caminar”, “si me atravieso ahorro tiempo”, “soy más rápido que los carros”, “el celular o los auriculares no me distraen”, entre otros.

Cabe recordar que a los peatones también se les sacan multas por las infracciones, que suman alrededor de cinco salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir 146.300 pesos.

El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, coronel Rolfy Jiménez Páez, recomendó a los ciudadanos hacer uso de los puentes peatonales, esperar el cambio del semáforo peatonal, no cruzar por sitios indebidos y no distraerse al cruzar con el celular.