Las autoridades de tránsito en Bogotá confirmaron que en los 50 puntos de control que entre el 4 y el 12 de abril se impusieron 5 mil 623 comparendos, de los cuales 1.181 sanciones se dieron por no respetar la cuarentena nacional en Bogotá.

De la misma forma, las autoridades impusieron en el mismo periodo 4 mil 442 comparendos por incumplir normas de tránsito, es decir, por no presentar los documentos del conductor o del vehículo, estacionar en sitios prohibidos, no acatar las señales de tránsito o los requerimientos de los policías en vía, al igual que a peatones y ciclistas, por no obedecer las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los sectores de Bogotá en donde más se impusieron la mayor cantidad de comparendos fueron Abastos en la localidad de Kennedy, la calle 80 a la altura del Puente de Guadua y la avenida Caracas con calle 57.

“El hecho de que estemos en cuarentena y que las calles estén solas, no permite que los conductores infrinjan el Código Nacional de Tránsito, por lo cual estamos siendo más estrictos con los controles en vía de embriaguez, velocidad y documentación de tránsito”, aseguró el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Gustavo Adolfo Blanco Niño.

El oficial agregó que “en asocio con la Policía de Cundinamarca, hemos venido ejerciendo controles en entradas y salidas tanto de Bogotá, como de los principales municipios del departamento, lo que nos ha permitido sancionar a más infractores y cuidar la vida de bogotanos y de los habitantes de los municipios vecinos”.

Cabe mencionar que durante la cuarentena nacional y entre el 25 de marzo y el 12 de abril del 2020, se han impuesto 2 mil 902 comparendos por infringir el aislamiento obligatorio en Bogotá. Además, se han inmovilizaron un total de 368 vehículos de los cuales 154 eran motocicletas.

Principalmente estas sanciones se dieron en la avenida Gaitán Cortés con avenida Boyacá, la Autopista Sur con avenida Villavicencio y en el sector de Abastos, en el occidente de la ciudad.

De acuerdo con el Código Nacional de Policía, los ciudadanos que infringen el aislamiento deben pagar una multa de por 936.320 pesos. Si este monto no es cancelado, se inicia un cobro coactivo, ya que este tipo de multa no permite la conmutación de la infracción con trabajo comunitario.