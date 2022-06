Más de 60 mil niños son víctimas del trabajo infantil en Bogotá: denuncian desde el Concejo

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio de cada año, el concejal del partido Centro Democrático, Óscar Ramírez Vahos, denunció que en la central de mercado Corabastos, ubicada al occidente de Bogotá, es preocupante el número de menores de edad que se encuentran trabajando de manera ilegal en este lugar.

"La denuncia que hacemos hoy es que hay más de 60 mil niños, niñas y adolescentes trabajando en la ciudad de Bogotá. El llamado que estamos haciendo es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que se ponga serio frente a las cifras y las medidas que tiene que tomar para prevenir el trabajo infantil; solo en el último trimestre del año pasado, más de 500 mil niños, más de medio millón de niños están trabajando en el país; no se toma ninguna medida, no se toma ningún correctivo, las cifras no bajan, por el contrario, hoy denunciamos y hacemos la advertencia que viene la etapa de vacaciones donde hay más riesgo que los niños salgan a trabajar", advirtió el concejal Óscar Ramírez.

Por medio de imágenes captadas por el concejal Ramírez dentro de la central de Corabastos, este aseguró que "las imágenes son escalofriantes. Rompe el corazón ver que hay niños de hasta 13 años de edad cargando bultos de varias arrobas a cambio de unos cuantos miles de pesos; niños inocentes que no tienen ningún reparo en confesar ante cámaras que vienen de Venezuela y que esta es la forma como se ganan la vida. En Colombia los derechos de los niños venezolanos deberían garantizarse. Ni un solo niño, sea de la nacionalidad que sea, debe ser instrumentalizado en suelo colombiano".

Y es que según el Observatorio Proyecto Migración Venezuela, cuatro de cada 10 venezolanos en Colombia son menores de edad, factor que aumenta el riesgo de trabajo infantil en todas sus modalidades.

De acuerdo con el informe más reciente entregado por el DANE, la mayoría de los niños trabajan con el fin de llevar un sustento a sus hogares, pues según la entidad un 40,1 % de los niños y niñas que trabajan lo hacen como parte de una actividad familiar, lo cual es consistente con el hecho de que un 46,3 % se desempeña como un trabajador sin remuneración.

“Lo que vemos es una total falta de control por parte de las autoridades. Aquí el llamado más urgente es al ICBF, máxima autoridad en materia de protección de los derechos de la niñez, que no ha hecho absolutamente nada por los niños que trabajan en Corabastos. Necesitamos que hagan operativos con mayor contundencia y regularidad. Si esto sucede en la plaza de mercado más grande del país, ante los ojos de todos; ¿Qué no pasará en otros lugares del territorio nacional? Exigimos resultados por parte del ICBF en la lucha contra el trabajo infantil, que apenas se redujo un 0.2 % en 2021, según cifras del DANE”, concluyó el concejal.