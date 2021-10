Más de 670.000 vehículos en Bogotá no cuentan con la revisión técnico mecánica y el Soat

Según la Secretaría de Movilidad, tres de cada diez vehículos que circulan en Bogotá no cumplen con la revisión técnico mecánica obligatoria, y equivale al 32% de los carros y motos en la ciudad.

Además, muchos de estos vehículos tampoco tienen Soat al día y tenerlo vencido implica sanciones y la inmovilización del vehículo.

"En Bogotá, cerca del 32% de los vehículos no cuentan con alguno de los dos documentos al día y estamos invitando a la ciudadanía para que se ponga al día y que durante la semana de receso puedan salir sin problema y no sean multados o inmovilizados en el caso de encontrarse en la vía sin el cumplimiento de los dos documentos", dijo el subsecretario de Movilidad de Bogotá, Leonardo Vásquez.

Las consecuencias de no tener la revisión técnico mecánica acarrea una multa de $447.700 y la inmovilización del vehículo que implicaría llevarlo a patios y pagar la grúa; por no tener Soat la multa es de $895.000 y también incluye la inmovilización del vehículo sea carro o moto.

"Desafortunadamente hemos notado una falta de atención de muchos actores viales porque en Bogotá hay registrados aproximadamente dos millones quinientos mil vehículos y, de acuerdo a una revisión con la Secretaría de Movilidad, se dedujo que alrededor de setecientas mil no han renovado los documentos, no preocupa que no lo paguen, lo difícil es que a la hora de un accidente no hay respaldo", aseguró el comandante de la seccional de Tránsito de Bogotá, coronel Héctor González.

Cabe recordar que está cerca la semana de receso, que comenzará el próximo 11 de octubre y muchas familias deciden salir de la capital del país a otros departamentos o municipios en sus vehículos, por lo que las autoridades de tránsito estarán revisando estos papeles a las afueras de la ciudad.