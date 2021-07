Más de mil docentes de la Distrital se quedarían sin trabajo este semestre

Los docentes de la Universidad Distrital de Bogotá se encuentran preocupados por la falta de garantías laborales debido a que miles de estudiantes no han regresado a las clases.

Camila Villareal, maestra y catedrática de la Universidad Distrital, asegura que son más de 1.300 los profesores afectados por el paro nacional porque esperan que más de 27 mil jóvenes regresen a las aulas y así tener la continuidad en su trabajo.

"Es una situación difícil porque la universidad dice que de no haber clases regulares, no estamos activos y se nos suspende el contrato hasta que terminen las marchas y el paro nacional. Lo triste de todo es que tenemos menos de 15 días para que se tome esta decisión y la verdad no va a parar el paro nacional, los maestros nunca dejamos de trabajar", dijo la docente.

El Vicerrector de la Universidad Distrital, William Castrillón, asegura que solo se suspende mientras no haya actividades académicas, pero se les seguirá pagando seguridad social.

"Cesa para los profesores el desarrollo de las actividades que estaban dispuestas en la resolución de vinculación y para la universidad el pago de estás obligaciones, sin embargo permanece el pago de la seguridad social, esto mientras dure la suspensión y por esto es importante retornar nuevamente el semestre", aseguró.

El paro nacional cumple más de 2 meses y en la capital del país todos los días hay protestas, manifestaciones y plantones por parte de miles de jóvenes, lo que según el Vicerrector de la Distrital afecta el contrato laboral de estos profesores, porque no hay a quien dictarle clases y son más de 27 mil estudiantes los que están en el paro y no retornan a las clases.

"Debo decir que la afectación de los docentes es transitoria mientras dure este proceso de suspensión y por eso hacemos el llamado a los estudiantes de pregrado que son alrededor de unos 27 mil, a retomar la actividad académica y a participar en el ejercicio de formación a través de las herramientas digitales que hoy tiene la universidad, esto nos permitiría continuar con la vinculación de los profesores", manifestó Castrillón.

Si los estudiantes regresan a las clases, los maestros recuperarían sus contratos y se continua con la programación del periodo académico, y seguir adelante con la alternancia.

Se han convocado reuniones entre maestros y estudiantes pero según el vicerrector, los jóvenes no hacen presencia ni siquiera en las clases virtuales, por eso se busca una forma de concertación con los estudiantes y las directivas universitarias para poder asegurar la continuidad y vinculación para el siguiente periodo académico.