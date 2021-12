Más de tres millones de vehículos saldrán de Bogotá durante las fiestas de Navidad

La Policía de Tránsito de Bogotá informó que más de tres millones de vehículos saldrán de la capital a diferentes destinos nacionales, en vísperas de Navidad, especialmente hacia el Tolima, el Eje Cafetero, los Llanos Orientales, los Santanderes, Boyacá, Valle del Cauca y la Costa Atlántica.

También se espera el ingreso el ingreso a la capital de la República, de 210 mil vehículos aproximadamente, con animó de celebrar estas fiestas de navidad.

Según el coronel Héctor González, comandante de la Policía de Bogotá, más de 700 efectivos de la institución garantizarán la movilidad durante las fiestas de Navidad, en las salidas y entradas de la capital, especialmente en la Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 80, Calle 13, Carrera 7 y calle 82, Avenida Boyacá y Avenida al Llano y el corredor vial Bogotá-Choachí.

“Tendremos puestos de prevención y control en todos los corredores de movilidad y lo importante es informarles a todos los actores viales que saldrán durante estos días, cómo están las condiciones en la vía, revisar la condición técnica de los vehículos, ya que se tendrán algunas lluvias en el territorio nacional para que no se vayan a presentar siniestros viales en las diferentes vías”, aseguró el oficial.

La Policía de Tránsito aseguró que es de suma importancia contar con el SOAT y la revisión técnico mecánica al día, portar el cinturón de seguridad durante todo el trayecto, tanto para conductores y pasajeros, no conducir en estado de embriaguez, no sobrepasar los límites de velocidad, no adelantar en sitio prohibido y respetar las señales de tránsito.

Las autoridades recomendaron a todos los viajeros que van a utilizar el transporte público intermunicipal, solo comprar los tiquetes en lugares autorizados, tomar el servicio de estos vehículos en los terminales de transporte.