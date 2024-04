Masivas marchas contra gobierno Petro colapsan Transmilenio

Este domingo 21 de abril, ciudadanos colombianos se manifestaron en diversas ciudades del país en protesta contra el Gobierno de Gustavo Petro. Profesionales de la salud, respaldados por la oposición, salieron a las calles para expresar su descontento con la gestión gubernamental en el ámbito de la salud, tras el fracaso de la reforma presentada al Congreso.

La protesta, conocida como la 'Marcha de las batas blancas', fue convocada inicialmente por la Asociación Colombiana de Cirugía, y posteriormente se sumó la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), representante de 69 organizaciones de médicos especialistas en el país, así como otros sectores que discrepan con las decisiones del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Desde las primeras horas del día, usuarios de redes sociales reportaron congestión en las estaciones de Transmilenio, debido a la afluencia de personas que deseaban participar en la marcha en la ciudad de Bogotá. Solicitaron el envío de más autobuses del sistema para facilitar su traslado y permitirles unirse a la protesta.

En la estación Avenida Caracas, con calle 39, se observó congestión debido a la gran cantidad de personas que descendían de los buses articulados para sumarse a la jornada de protesta de ese domingo.

Algunos ciudadanos expresaron su descontento en las redes sociales: “Hoy es mi día de suerte, me he encontrado con millonarios capitalistas en Transmilenio que marcharán en contra del gobierno que busca garantizarles una vejez digna”; “En el norte, no hay rutas de Transmilenio que conduzcan a la gente al centro para unirse a la marcha”; “Alcalde, la gente trabajadora que paga el pasaje de Transmilenio necesita más autobuses del sistema para llegar a la protesta”; “En Bogotá, no hay suficientes autobuses de Transmilenio para atender a tanta gente”; “Aquí está tu pueblo en Transmilenio, camino al Parque Nacional, diciendo FUERA PETRO”.

