Matrículas 2023: Inició publicación de resultados de solicitudes de cupos nuevos para preescolar

La Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que las familias que solicitaron un cupo para los grados de preescolar, es decir, prejardín, jardín y transición, deberán estar atentas a la publicación de los resultados entre el 11 de octubre y el 28 de noviembre de 2022.

Los ciudadanos deberán consultar frecuentemente la página www.educacionbogota.edu.co, oprimir el botón 'Matrículate Aquí', seleccionar la opción 'Nuevo Cupo Escolar' y dar click en 'Consulta y Acepta el Cupo Asignado'.

"Hay que estar muy pendientes de los números celulares que pusieron en el formulario de inscripción, porque ahí les va a llegar la opción de resultados, también en su correo electrónico y a través de la página www.educacionbogota.edu.co", puntualizó Carlos Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación.

El funcionario agregó que "tan pronto publiquemos, deben ingresar a la página web, aceptar el cupo y dirigirse directamente al colegio oficial con los documentos respectivos para formalizar la matrícula".

Una vez la Secretaría de Educación publique el resultado, la madre, padre de familia o acudiente, tendrá cinco días hábiles para aceptar el cupo asignado de manera virtual.

Luego de aceptar el cupo tendrán un plazo de cinco días para desplazarse hasta el colegio asignado y realizar el proceso de formalización de matrícula.

Si la familia no acepta el cupo o no formaliza la matrícula dentro del plazo estimado, se entenderá que no está interesado(a) y se liberará el cupo.

Por otro lado, los estudiantes antiguos de todos los grados que continuarán en el mismo colegio oficial el próximo año deberán realizar esta inscripción para continuar recibiendo los diferentes beneficios que ofrece la Secretaría de Educación.

Este proceso debe realizarse de manera virtual entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre de 2022, ingresando a www.educacionbogota.edu.co siguiendo los siguientes pasos: