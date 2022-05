"Me cansé de la situación económica": adulto mayor que se enterró en su vivienda en Bogotá

"Quiero volver a tener mi microempresa, volver a trabajar con mis hijos, porque ellos me ayudaban. Me iba bien. Éramos felices haciéndolo, pero desgraciadamente el día que salí a cobrar me robaron todo. Lo que yo hacía, se vendía", señaló.

Don Miguel asegura que seguirá en esas condiciones, pese a que funcionarios de Integración Social, que llegaron hasta el lugar, trataban de convencerlo de salir para recibir atención médica.

¿Cómo se siente en este momento?, le preguntamos a don Miguel. "Pues... con fortaleza de mi Dios, de seguir esta batalla porque también quiero que le presten auxilio a otros ancianos que están aquí y que también están muy mal. No nos abandonen, porque uno llega a cierta edad y se siente el abandono muy fuerte".

Aseguró que estará en esta circunstancia hasta que pueda hacer una colecta para reunir el dinero que le permita seguir trabajando en su microempresa.

David, su hijo de 20 años, lo ha estado acompañando en los dos días que lleva enterrado, aseguró que estudió para ser auxiliar de enfermería "pero no consigo trabajo porque me piden experiencia. Trabajo solo los fines de semana de mesero... me duele y me preocupa que mi padre esté así porque todos estamos desesperados con esta situación".