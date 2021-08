Agregó que “nos dijeron que nos iban hacer un descuento y por eso nosotros nos interesamos; empezamos a hacer aquí las vueltas, pero nos dijeron que si no salíamos aptos no prestamos el servicio militar, porque no era obligatorio"

Deiby Santiago Melo, otro de los jóvenes reclutados por el Ejército Nacional en Usme, relató que "cuando llegamos aquí a la artillería nos dijeron que sí era obligatorio, que ya nos tenían asignados un pelotón y que nos teníamos que ir para Granada, Meta”.

En un video revelado en las últimas horas, los jóvenes señalan que "no queremos porque no somos aptos y aún así nos pasaron. Me engañaron cuando iba al trabajo en la Estación de Molinos; somos varios y yo no quiero prestar servicio, nos dicen que nos van a llevar para el Meta”.

La concejal Heidy Sánchez Barreto denunció que “es preocupante lo que viene haciendo el Ejército Nacional, ante las batidas ilegales en esta ciudad, recibimos denuncias donde hay jóvenes retenidos en el Batallón de Artillería".

La cabildante señaló que "sus familiares no tienen acceso para saber cómo están sus hijos y esto es un posible secuestró; el Ejército necesita reclutar más de ochenta mil jóvenes para su cuota y para llegar a esa cifra sólo se lograría con practicas irregulares”.