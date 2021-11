Me ofreció alcohol en spray y no recuerdo nada más: víctima de escopolamina en taxi en Bogotá

Un joven bogotano denunció que fue víctima de la inseguridad a bordo de un taxi en un sector de la localidad de Teusaquillo cuando el taxista le ofreció alcohol para desinfectarse las manos atendiendo las medidas de bioseguridad por el Covid - 19.

El ciudadano quien decidió no revelar su nombre relató los hechos que recuerda antes de terminar inconsciente por cuenta de la escopolamina.

"Iba saliendo de mi apartamento, tipo 8:30 de la mañana que tenía una cita médica, iba con el teléfono en la mano tratando de pedir un transporte por medio de una aplicación pero lamentablemente no pude. Entonces decidí tomar el primer taxi que pasaba por el sector, recuerdo que me subí y le pedí que me llevara al sitio donde tenía que ir, el conductor me ofreció alcohol en spray y no me acuerdo de más nada", relató la víctima.

Tres horas después, a las 11:30 de la mañana, reaccionó y estaba acostado en su cama con la puerta del apartamento abierta.

"Hasta las 11:30 de la mañana desperté en mi cama, muy desubicado, mareado, mi primera reacción fue mirar el celular porque pensé que no me había levantado. Vi que las cosas que tenía en la mesa del computador estaban encima de la cama, la puerta estaba abierta. Vomitaba muchísimo, en ese momento llegó el señor que hace los arreglos en el edificio y le pedí que me regalara un minuto, llamé a un amigo para que me viniera a auxiliar", señaló el joven.

Por los síntomas que presentaba fue llevado a un centro asistencial para ser atendido por los médicos.

"Me llevaron a urgencias y me dijeron que los exámenes arrojaron como resultado sustancia desconocida y que todos los síntomas que tenía eran de una persona a la que le habían echado escopolamina", explicó.

Agregó que "no me acuerdo del lapso de 8:30 de la mañana hasta las 11:30 am, esa parte de mi vida no existió. Gracias a Dios estoy contando el cuento pero no recuerdo como subí seis pisos del edificio, como entramos a mi apartamento".

El joven hizo un llamado a las empresas de taxi para que tengan más control de sus conductores para garantizar la seguridad de los usuarios.

"Estas empresas de transporte deberían armar un plan que genere más seguridad para los usuarios que toman este tipo de transporte", puntualizó.

Las autoridades dieron a conocer que no tienen conocimiento de esta modalidad de hurto, pero agregaron que adelantan estrategias con las empresas de transporte para disminuir los robos.