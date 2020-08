Me preocupa que el lío jurídico de Uribe distraiga al presidente: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó su preocupación por lo que esta pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su situación jurídica que de una u otra forma puede afectar la ciudad.

“A mi me preocupa que el lío jurídico del expresidente Uribe distraiga al Presidente y al gobierno nacional a un tema que es particular (...) ¿cuál es la preocupación de toda la gente? Pues el empleo, su trabajito, su empresa, su tienda”, dijo la alcaldesa.

Insistió en que para la reactivación económica que necesita la ciudad es indispensable la ayuda e inversión del Gobierno Nacional para generar empleos adicionales a los 500 mil que se tienen pensados por parte de la Alcaldía.

“Necesitamos al presidente concentrado en eso, la contrapartida del Metro, de los créditos para MiPymes, la contrapartida de auxilios para pequeñas empresas para que puedan hacer modernización, la contrapartida que tiene que poner Bogotá la estamos asegurando con los proyectos en el Concejo”, dijo en diálogo con Semana.

“Necesitamos que el gobierno nacional ponga de su parte para que podamos contratar las obras y generar empleo, entonces yo entiendo que la pandemia nos afecta a todos”.

La mandataria local se mostró sorprendida por la circular del Gobierno Nacional para reabrir el sector de las bares.

“¿Qué parte de sitio cerrado no ventilado es riesgoso para el contagio no hemos entendido ? hay cosas que van a tener que esperar porque todo no puede abrir al tiempo”.

El Gobierno Nacional continúa avanzando en la reactivación económica del país, en la medida en que algunas regiones ya están llegando al pico de la pandemia y los niveles de contagio han comenzado a disminuir.

El Ministerio del Interior emitió una circular a los alcaldes y gobernadores de todo el país, a través de la cual da instrucciones precisas sobre los pilotos para la reapertura de los bares.

Sin embargo, deja claro que, “en ningún caso está permitido el consumo de bebidas embriagantes en estos lugares”.