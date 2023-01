“Me quitaron a mi patico”: dramático testimonio del papá del niño de 7 años asesinado en Bogotá 

El asesinato de un niño de siete años, cuando se movilizaba con su padre, su abuela y un tío en su vehículo por la avenida Boyacá con calle 116 al norte de Bogotá, ha generado conmoción este fin de año en la capital del país.

El pequeño y su familia se disponían a salir de la ciudad rumbo al departamento de Santander cuando fueron interceptados por delincuentes, que al parecer, tenían la intención de acabar con la vida de Jhon Freddy Rojas Peña, papá del menor, quien fue candidato en las elecciones regionales de 2019 y que actualmente es empresario.

La víctima, en medio de la conmoción, narró en RCN Radio el desafortunado momento en que los antisociales le quitaron la vida a su hijo.

“Recibimos un disparo, al inicio pensé que se le había explotado algo al carro y después recibimos otro y otro, yo iba con mi mama, mi hermano y mi bebé. Mi Niño recibió un proyectil en la cabeza que le atravesó los dos hemisferios de cerebro, automáticamente lo que nosotros hicimos fue bajarnos, gritar, buscar a una persona que nos llevara al hospital más cercano, llegamos a la Shaio, ahí nos atendieron, él ingresó muy grave desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche cuando finalmente falleció”, dijo.

Agregó que los hechos ocurrieron después de tanquear el vehículo y retirar alrededor de 600.000 pesos de un cajero automático, antes de emprender el viaje. Además, dijo desconocer el origen del atentado, pues no tiene enemigos.

“Nosotros no teníamos ninguna clase de problema, yo soy empresario, estuve en el tema político, pero no había recibido ninguna amenaza; nos dedicamos solo a trabajar, a ayudar a la ciudad, a salir adelante y al parecer eso es un delito en este país. Hasta ayer yo no tenía enemigos, es una tarea que le dejó a la Fiscalía que es la entidad competente que debe ayudarnos”, expresó.

Según Rojas Peña, el acompañamiento de las autoridades momentos después del hecho, ha sido nulo, incluso, denuncia que le negaron seguridad para acompañarlo al lugar de su residencia.

“Hasta el momento las autoridades no han hecho nada, solo nos llamó el CTI a decirnos donde estaba el bebé. Para salir de la casa es un problema porque no nos garantizan seguridad. Queremos pedirle al presidente, a la alcaldesa, al que maneja la seguridad en Bogotá o a cualquier doliente de la institucionalidad que quiera ayudarnos, que se apoderen del caso. Los indicadores de inseguridad se dispararon en la capital del país”, puntualizó.

Esta tarde se realizó un plantón en la Avenida Boyacá, justo donde ocurrió el homicidio, para rechazar la violencia y exigir celeridad en las investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho, que enluta a una familia en la capital del país.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó a través de su cuenta de Twitter, sus condolencias a la familia del menor y manifestó que las autoridades avanzan en las labores de indagación.

“Compartimos el dolor de la familia del pequeño Jey Rojas, a quienes les expresamos nuestra solidaridad y condolencias. No escatimaremos esfuerzos con @PoliciaBogota @FiscaliaCol para dar con los responsables de este atentado y someterlos a la justicia”, dijo la mandataria.