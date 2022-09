La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó su apoyo al discurso del presidente Gustavo Petro en su intervención ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Me encantó, la verdad me sentí muy orgullosa como colombiana y como alcaldesa de Bogotá al escuchar a nuestro presidente Gustavo Petro en la asamblea de Naciones Unidas. Creo que fue un discurso poderoso, sensible, franco, que invitó al mundo a que deje la hipocresía, a que salve la Amazonía, el planeta, pero sobre todo a la humanidad del debacle de la desigualdad, de la injusticia social, de la guerra, dejando de apoyar la guerra contra las drogas", señaló.

La funcionaria señaló que el discurso fue enfático en apoyar la educación de la juventud, "salvar recursos estratégicos únicos como la Amazonía, en vez de seguir encarcelando jóvenes afros en los Estados Unidos, jóvenes en Colombia, o causando vendettas u homicidios en América Latina, mientras se mueren miles de adictos en Estados Unidos por fentanilo. Dejar esa absurda guerra contra las drogas para que todos y no solo Colombia, seamos potencia mundial de la vida".

Lea además: Comunidad advierte que puente vehicular de la Calle 80 con Avenida 68 se está cayendo a pedazos

Cabe mencionar, que en medio de su intervención en Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro hizo una dura crítica a quienes tienen poder a nivel mundial a través de recursos como el petróleo, tras indicar que "nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva".

"La selva se quema señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida", dijo Petro.

El mandatario agregó que "la gran esponja que absorbe el CO2 (dióxido de carbono) planetario se evapora. La selva salvadora, es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir".

Le puede interesar: Judicializan a mujer que abandonó a su perro por estar enfermo

El presidente Gustavo Petro también se refirió a temas como el fracaso de la lucha contra las drogas, la invasión de Estados Unidos a otros países y el desabastecimiento de medicamentos a nivel internacional, entre otros.