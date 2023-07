"Me tiene descrestada", Angélica Lozano dio sus candidatos para la alcaldía de Bogotá

Bogotá se alista para conocer al nuevo alcalde de la ciudad, luego de que se venciera el tiempo para inscribirse el pasado 29 de julio. De acuerdo con la información, son siete los candidatos que expondrán sus ideas a la ciudadanía para aspirar a ser el sucesor de Claudia López.

En las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre se enfrentarán Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, el general (r) Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo.

Cada uno de los aspirantes al palacio del Liévano espera obtener un 40% de los votos para tener una ventaja de 10 puntos porcentuales.

Al respecto de esta situación, la senadora Angélica Lozano ha mencionado que por el momento su decisión de voto está ligada a un candidato que “integre, que una a los bogotanos, que haga que todos pongamos lo mejor de nosotros”.

Resaltó además que Oviedo sería una opción, pero también tiene en la mira a Galán. “Oviedo, me tiene descrestada; solo he hablado con él una vez, y también me cae bien Galán, me parece que es un tipo que está en su tercera campaña, así que con certeza ha estudiado y conoce la ciudad”, reconoció Lozano.

Sobre el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, fue enfática en asegurar que las decisiones que se necesitan en la ciudad se deben tomar de manera reposada, pues son decisiones institucionales complejas y que impactan en el sector privado.

“No me lo imagino. Usted sabe las decisiones difíciles que hay que tomar cada día, 24 horas, el sueldo ni siquiera le alcanza. Esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco – negro”, instó.

Recordó además que Bolívar llamó ‘cerdos’ a los policías, por lo que no lo ve trabajando con ellos ni con los empresarios de la ciudad. “No, no lo veo en Bogotá”, añadió.

¿Cómo ve a Bogotá luego de la alcaldía de Claudia López?

Sobre la situación actual de la capital colombiana, Angélica Lozano mencionó que “Bogotá está destrabando muchos procesos”, pues según ella, se perdieron 20 años hablando de los problemas, pero no se tomaron cartas en el asunto.

“Usted lo ve desde el flujo del crédito: en cero, no se usaba casi y ahora está completamente invertido en destrabar acceso a Bogotá – la 80, la 13, la autopista Norte, la Sur y por supuesto el anhelado metro que sí vamos a ver”, recalcó.

Asimismo, rememoró las discusiones que se tuvieron entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro, las que generaron dificultades en el avance del metro. “El Distrito está haciendo su trabajo, ejecutando impecablemente un contrato de Estado, el más grande de la historia, y creo que Bogotá no puede detenerse”, mencionó sobre el trabajo que se está haciendo al respecto.

En cuanto a las dificultades que pudo tener la alcaldía de López, destacó que en un principio “se perdió algo de tiempo en cultura”, por lo que se pudo actuar mejor en medio de la pandemia.