Médicos de EMI en Bogotá reclaman por atrasos para vacunarlos contra la Covid

Varios médicos que trabajan en la Empresa de Medicina Integral (EMI) en Bogotá denunciaron retrasos para vacunarlos contra la covid-19, a pesar de que hacen parte de la primera línea de atención por su labor para enfrentar la pandemia en el país.

Algunos de ellos hablaron con RCN Radio y pidieron no revelar su identidad para denunciar este caso que consideran un "irrespeto", teniendo en cuenta que ellos viven en constante riesgo de contraer el coronavirus.

"Mi opinión como médico es que estamos trabajando sin cesar desde el 22 de marzo de 2020. Somos primera línea en atención a paciente respiratorio y también no exponemos a riesgo de contaminación en traslados y valoración en el domicilio. Hemos visto cómo otras empresas de atención domiciliaria ya cuentan con la primera y hasta segunda dosis; estamos a mitad de marzo y más del 75 % de los trabajadores no tenemos ni siquiera agenda para vacunación de primera dosis", aseguró uno de los profesionales de la salud.

Por su parte, otra médica de la entidad denunció que a pesar de los meses de lucha, y luego de conocer casos de "núcleos familiares completos contaminados y tragedias con pérdida de hasta tres personas por familia", se siente decepcionada y frustrada porque no los vacunan.

"Me programaron una cita para vacunación el día de hoy (martes) y tuve que cambiar mi turno, emocionado por recibir la primera dosis, pero llegué al punto de vacunación y me explicaron que no había vacunas y que debemos esperar. Me parece frustrante esta situación", aseguró un paramédico de la institución.

Finalmente, RCN Radio contactó a EMI y ellos explicaron que se trata también de un tema de paciencia teniendo en cuenta la cantidad de personas que se deben vacunar en el país. Asimismo, indicaron que la Secretaría de Salud no les ha dado las dosis suficientes para cubrir la demanda de vacunación de su médicos en algunas ciudades.