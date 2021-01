Médicos en Bogotá exigen que se declare la alerta roja hospitalaria

Dijeron que es importante tener en cuenta que se debe priorizar la responsabilidad social y la atención de los pacientes en condiciones de accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad por encima de cualquier otra consideración; para evitar que siga creciendo el número de fallecimientos.

“Consideramos y convocamos a la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Salud, para que ejerzan la vigilancia debida en relación a la garantía del acceso a cuidado intensivo de todos los ciudadanos pacientes que lo requieran”, subrayaron.

Los médicos además afirmaron que las últimas medidas como el cierre de tres localidades no son suficientes sino se educa a la población y no se atienden sus condiciones sociales que los llevan a no seguir las recomendaciones en salud pública.