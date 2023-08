Sin embargo, el video de TikTok no se viralizó por el lujo de la vivienda, sino por los comentarios de quienes vieron y compartieron las imágenes.

“Me interesa, pero no veo cuerdas para colgar la ropa”, “La compraría, pero me sube el Sisben”, “¿A cuántas cuotas la puedo diferir con la tarjeta Codensa?” “De dónde voy a sacar tanto papel periódico para limpiar los vidrios. No, paso” y “Gracias, voy a seguir mirando y ya vuelvo”, fueron algunos de los más divertidos comentarios de la publicación, que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones.