Menor de 12 años quedó embarazada luego de que compañeros de colegio la abusaran

En las últimas horas se conoció sobre un nuevo caso de violencia sexual, en el que una menor de 12 años quedó en estado de embarazo luego de ser abusada por varios de sus compañeros de colegio en la localidad de Los Mártires de Bogotá.

El indignante hecho se dio a conocer luego de que la estudiante decidiera contarle a varios de sus familiares y médicos, de que varios jóvenes del grado séptimo habrían sido los responsables del abuso sexual del que fue víctima.

Puede leer: Hombre fue asesinado frente a su casa por robarle millonaria suma en Usme

“Decido estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y me cuenta la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y dije ¿Qué está pasando, porque no me había dicho antes? El médico me dijo que tenía 4 meses de embarazo y el día de ayer abortó”, indicó uno de sus familiares de la menor a un medio de comunicación.

De acuerdo a información suministrada por los médicos que atendieron a la menor, tomaron la decisión de interrumpir su embarazo luego de determinar que era de alto riesgo por su corta edad.

También lea: 'Presidente: ¡No desproteja más a Bogotá!': Claudia López a Petro por ola de inseguridad

Posteriormente, la menor fue remitida al hospital San Ignacio y está recuperándose satisfactoriamente del proceso de interrupción del embarazo.

Hasta el momento el centro educativo no se ha pronunciado sobre el lamentable hecho, pues los jóvenes que cometieron dicho abuso continúan estudiando en la institución.

Por su parte, padres de familia, estudiantes y profesores, piden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las autoridades competentes hacer las respectivas investigaciones para castigar a los responsables del aberrante hecho.