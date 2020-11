Un duro accidente de tránsito se registró en la calle 13 con carrera 16, sobre la estación de La Sabana, en el centro de Bogotá. Un bus de Transmilenio que se dirigía hacia el Portal Américas arrolló a una persona que desafortunadamente falleció.

De acuerdo con el Sistema, los buses a la hora realizan contraflujo, por lo que se puede presentar congestión vehicular en este sector. Asimismo, unidades de criminalística ya se encuentran en el sector realizando el respectivo levantamiento.

Si te movilizas por la Troncal Américas, se reporta accidente vehicular en sector estación De La Sabana. A la hora flota lleva a cabo contraflujo. pic.twitter.com/f1Hue83cST — TransMilenio (@TransMilenio) November 9, 2020

Según contaron a Alerta Bogotá algunos vecinos del sector, la víctima es una menor que intentaba cruzar la avenida en bicicleta. Los familiares, al parecer, propietarios de un local en ese sector de la ciudad, intentaron agredir al conductor del articulado.

.#Triste... Me dice un oyente que hace poco un bus de @TransMilenio arrolló y mató a niña, que en bicicleta, intentaba cruzar la 13 con cra 17. Me cuenta que familiares de la menor, al parecer propietarios de un local de bicicletas, intentaron linchar al conductor

Para evitar la congestión que también afecta a los vehículos particulares, la Secretaría de Movilidad recomienda tomar vías alternas como la avenida caracas al sur, la calle 6 al occidente, la carrera 47 al norte y la calle 13 al occidente.

Este es el segundo incidente de este lunes en el que se ve involucrado un bus de Transmilenio. Un joven fue apuñalado al intentar evitar un robo en el interior de un articulado, cuando se dirigía para su trabajo en el norte de la capital.

El afectado señaló que el delincuente se subió al bus sobre la estación Marsella, en la troncal Américas, y le robó el celular a una mujer. Intentó quitárselo a él, y en medio del forcejeo, el ladrón lo atacó con un arma blanca.

"Se fue como si nada hubiera hecho. El del Transmilenio arrancó y paró en la otra estación y yo estaba sangrando mucho. Si no es por un amigo colombiano que me presiona el brazo con una cinta yo me desangro ahí. Le doy gracias a él", dijo la víctima.