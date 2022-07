Menor víctima de bullying en Bogotá, lleva dos semanas en un hospital

La madre de la menor también aseguró que hasta el pasado lunes pudo ver a su hija, porque la separaron completamente de ella y solo la podrá visitar una vez a la semana.

“Mi niña está destrozada, ella no quiere volver, no tiene motivación, no quiere hacer nada, ya la niña quedó con lesiones en el rostro, y lo grave es que, según lo que me dice el psiquiatra que la está tratando, ella se cree todo lo que en el colegio le gritaban, que ella era una vaga, negra, obesa y que no servía para nada. Yo la motivo le digo que es hermosa, pero se pone brava y me dice que no le mienta, que ella sabe que no es cierto", aseveró la mujer.

Por ahora, Yoleidy Pérez espera que sean las autoridades competentes para estos casos, quienes aceleren el proceso investigativo para determinar los responsables de este grave caso de bullying en Bogotá.