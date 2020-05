“Hay que seguir los horarios, salimos con ellos media hora inicialmente para que puedan recibir el sol que no han recibido. Hoy me dio mucha alegría de verlos, porque estaban muy emocionados y no sabían en donde poner las manos”, agregó una madre.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional explicó que los menores podrán salir media hora tres veces por semana, con el fin de beneficiarlos pero que no se expongan al riesgo de contagio, por lo que no está permitido el uso de las atracciones de los parques.