Mesa de padres y cuidadores se niega al regreso a clases presenciales

Una carta firmada por nueve representantes de padres y cuidadores de niños en igual número de localidades le exige a la Secretaría de Educación de Bogotá que garantice procedimientos para evitar los contagios de Covid-19 en la población escolar antes de abrir los colegios de la ciudad.

“Con el objetivo de proteger y preservar la vida de nuestros hijos estudiantes menores de edad y como sus tutores legales ejerciendo la patria potestad sobre los mismos y atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política Nacional, nosotros los representantes de padres, madres y cuidadores de los colegios públicos y privados, decimos un no rotundo al regreso a clases de nuestros hijos estudiantes durante el segundo semestre”, indica la comunicación.

Argumentan, entre otras razones que cerca del 11% del total de contagiados en Bogotá está en edad escolar “por lo tanto, sería una catástrofe enviar a nuestros hijos a clase de forma presencial en modalidad alternancia”.

Advierten que “La Secretaria de Educación del Distrito no ha creado, no ha permitido ni generado procesos de construcción de protocolos de bioseguridad que garanticen la vida y salud de nuestros hijos”, incluyendo, según ellos, la seguridad en los traslados de los estudiantes.

También aseguran que no hay garantías laborales, ni de bioseguridad suficientes para el personal que labora en los colegios.

Aseguran adicionalmente que no existe la institucionalidad para atender “los daños y afectaciones de índole físico, mental y de calidad de vida, en caso de que algunos de nuestros hijos con el regreso a clases en modalidad de alternancia resultaran contagiados por el COVID 19”.

“No vemos una caracterización que evidencie, las comorbilidades (morbilidades asociadas), enfermedades de base y en especial que identifique nuestros estudiantes con discapacidad y así poder proteger su integridad la cual se vería afectada con la alternancia”, indican.

Concluyen diciendo que: “La alternancia y modelo piloto para el retorno, propuesta por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López el día 24 de agosto 2020, está vulnerando los artículos 11 y 44 de la constitución política de Colombia que es el derecho fundamental a la vida”.