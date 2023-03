Metro de Bogotá: consorcio chino no entregaría algunos diseños pedidos para marzo

Se ha dado a conocer el informe número 30 de la interventoría encargada del metro de Bogotá, que da cuenta de unos atrasos por parte del consorcio chino en la entrega de algunos diseños que sirvan al desarrollo del sistema Metro Ferroviarios del proyecto, estableciendo un último plazo para este 30 de marzo.

De acuerdo con el documento, los diseños y estudios de las estructuras de vías férreas, material Rodante, viaducto, corredor principal, estaciones metro, BRT, estructuras complementarias, edificios del patio taller, redes, SER, BIM, tránsito y sistemas integrados no han tenido los debidos avances programados en el Plan de Ejecución vigente.

"Algunos de los documentos presentados por el concesionario ML1 continúan observados por la interventoría y se han requerido mejoras a los mismos. La interventoría continúa realizando el acompañamiento al equipo del concesionario desde su elaboración para disminuir las observaciones y evitar reprocesos", se lee en el documento.

Cabe recordar que los diseños deberían ser entregados lo más pronto posible; sin embargo, algunos estudios siguen esperando observaciones cuando deberían estar listos para finales de marzo no solo a la alcaldía sino al Ministerio de Transporte, que dio un nuevo plazo, cuando se tenían que enviar en diciembre.

Ante ello, el gerente del Metro, Leónidas Narváez, aseguró que, a pesar de estos atrasos, se sigue con la construcción y el plan de manejo para realizar obras, ya que estos problemas se verían es en un tiempo más prolongado.

"El hecho que se requieran unos días o un mes adicional para que el concesionario termine de resolver las observaciones que ha hecho la interventoría, no quiere decir que no haya ingeniería detalle, no quiere decir que no estemos ejecutando obras, no quiere decir que no estemos programando un nuevo frente de obra", dijo.

El gerente concluyó que espera los resultados de estos estudios junto a sus observaciones correspondientes, para poder avanzar en el proyecto y si se necesita un mes más no sería un problema mayor para el contrato o el proyecto.