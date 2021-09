"Mi hijo fue torturado": Ángela Beltrán, mamá del soldado Javier Sánchez

Desde las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, familiares y amigos del joven soldado Javier Stiven Sánchez Beltrán, responsabilizaron al Ejército Nacional de su muerte y pidieron que no quede impune.

Luego que se conociera que el cuerpo hallado en la ribera del río Fucha, ubicado en el barrio La Cecilia, localidad de San Cristóbal Sur en Bogotá, correspondía al uniformado de 19 años que desde el 16 de agosto, había desaparecido de las instalaciones de la Escuela de Logística de Bogotá, la mamá de la víctima reaccionó.

Visiblemente afectada por la confirmación de la muerte de su hijo, Angie Carolina Beltrán aseguró que a Javier Stiven Sánchez Beltrán, no solamente le torturaron, sino que le cegaron la vida sin permitirle cumplir su sueño de ser suboficial del Ejército Nacional.

"Esto es corrupción del Ejército porque tenían que hacer esto, porque tenían que apagarle la vida a una persona que fue a cumplir su sueño de servirle a la patria (...), quiero pedir al Ejército que no oculten las cosas porque tarde o temprano hay un Dios que todo lo sabe y él los va a llamar a rendir cuentas; mi niño que apenas tenía 19 años para que me le apagaran la vida, cuando hasta ahora estaba empezando a cumplir sus sueños, solo lo dejaron llegar a ser dragoneante, no pudo cumplir el sueño de ser suboficial", dijo.

Frente a las instalaciones de Medicina Legal, la mujer interrumpía su crudo relato para llorar ante lo que parecía irreal la muerte de su hijo. Recordó que "él se fue con tanto orgullo a servir a la patria para que pasara esto y me lo mataran y cómo un animal me lo torturaran porque eso fue lo que pasó, mi hijo fue torturado (...)".

Frente a la versión que circuló sobre que el joven había desertado aseguró que eso nunca ocurrió y que su hijo jamás consumió sustancias alucinógenas.

Sentenció que habrá justicia humana o divina contra los responsables de la muerte de su hijo. "Tienen que hacer pagar al culpable, igualmente hay un Dios y las personas que le hicieron eso a mi hijo, tarde o temprano se van a retorcer y van a tener que hablar y si tienen hijos, ojalá no sea peor ¿ qué es lo que hace uno que no paguen los hijos?".

Beltrán aseguró que este es el momento más difícil de su vida e indicó que en el Ejército no apoyaron a la familia en la búsqueda del joven.

"Mi hijo no se merecía una muerte así, él tenía un corazón muy lindo a todo el mundo le servía en el barrio todo el mundo lo amaba, él era el más juicioso; nunca nos imaginamos que esto le fuera a pasar cuando se fue a prestar servicio militar militar. Pedimos que esto no se quede impune".

Insistió además que, su hijo no era drogadicto y que jamás desertó del Ejército.

"Él fue torturado dentro del batallón", hermano de la víctima

Por su parte, Cristian Andrés Correal Beltrán, hermano de la víctima también conmocionado por la confirmación de la muerte de su hermano, aseguró que no puede creer que su hermano esté muerto.

Relató que la última vez que vio a su hermano, fue el 13 de agosto cuando fue tristemente a despedirse y luego desapareció sin dejar rastro.

Dijo que en el Ejército le dijeron a la familia que el soldado había desertado porque estaba consumiendo sustancias alucinógenas pero resaltó que "eso es mentira (...), a él nunca le gustó el vicio, nosotros lo conocíamos perfectamente a él al contrario nos daba consejos sobre que siguiéramos el camino del bien"

Correal Beltrán aseguró que es muy grave lo que le hicieron a su hermano pues pudo observar el delicado estado en el que quedó el cuerpo, "él fue torturado dentro del batallón por como vi el cuerpo, yo me acerqué al lugar de los hechos, lamentablemente fue muy cruel la manera en cómo lo mataron (...), no más en las manitos se le pudo ver la angustia que tuvo".

Agregó "es muy injusto la manera en que me lo arrebataron, me parece injusto que el Ejército de Colombia sea así con las personas que le sirven a la patria (...), no se porque callan todo lo que saben que ocurrió dentro del batallón".