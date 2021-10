Paula Layton, madre de Haiber Hernández de 16 años, uno de los menores heridos en medio de los disturbios que se presentaron en la localidad de Usme en las últimas horas, aseguró que su hijo no hacía parte de las manifestaciones y agregó que el joven resultó lesionado por un proyectil de gas lacrimógeno mientras caminaba hacia su casa.

En diálogo con RCN Radio, la mujer señaló que Haiber estuvo en el entrenamiento de su escuela de fútbol en horas de la tarde y que resultó herido cuando se dirigía a su hogar en el barrio Santa Librada.

"Mi hijo no estaba en las protestas, él iba para la casa después de entrenar en la escuela de fútbol a la que pertenece. Cuando iba para la casa, se encontró con las protestas y un policía disparó un gas lacrimógeno que le impactó en la cara", contó Paula.

Dijo que Haiber cayó inconsciente tras el impacto, por lo que fue llevado a un centro asistencial para ser atendido. El proyectil que le impactó en la cara le ocasionó una herida en el tabique y según su madre, tendrán que realizarle una cirugía plástica.

"Aún no me lo atienden, dicen que tienen que hacerle una cirugía plástica pero lo tienen ahí en urgencias. Mi hijo dice que le duele mucho esa herida y hasta el momento no he visto que hayan hecho nada para atenderlo", manifestó la madre.

Cabe recordar que en estos disturbios también resultó herido un menor de 14 años quien fue impactado por una bala y se encuentra recluido en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Meissen bajo pronóstico reservado.

Decenas de habitantes en los alrededores del 'Puente de la Dignidad' en el sector de Yomasa (Usme) aseguraron que sienten temor cada vez que se presentan estos actos vandálicos.

"Es muy frecuente estos enfrentamientos, nos toca cerrar locales y esto nos genera pérdidas económicas. Ayer estos dos menores resultaron heridos. Salir a la calle es un riesgo, porque una bala lo puede impactar a uno sin tener nada que ver con estos actos de vandalismo", señaló uno de los habitantes del sector.