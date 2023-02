'Mi propuesta no está basada en ideologías, sino en las necesidades de Bogotá': Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y aspirante a la Alcaldía de Bogotá, inició la recolección de firmas para postular su nombre como candidato independiente y señaló que espera tener el apoyo de más de 150.000 ciudadanos de toda la ciudad.

En diálogo con RCN Radio, Oviedo aseguró que "partimos que en Colombia siempre estereotipamos a cualquier tipo de iniciativa que sea distinta a los extremos, que es lo que estamos planteando. Yo no soy el candidato de Uribe, estamos haciendo con la recolección de firmas, los que guían nuestras decisiones no son solo los ciudadanos, sino también la conciencia de querer aportar desde la perspectiva individual y con mi equipo de trabajo, a una propuesta de ciudad que esté basada no en ideologías, sino en respuesta a las necesidades de la capital".

Cabe mencionar, que Juan Daniel Oviedo fue uno de los funcionarios del Estado con mayor aceptación dentro del Gobierno de Iván Duque, lo que lo impulsó a tomar la decisión de ser uno de los aspirantes para la Alcaldía de Bogotá.

Metro de Bogotá

El aspirante se refirió a la polémica entre el Gobierno y el Distrito por la primera línea del metro y señaló que es importe continuar con la línea elevada que está en construcción, ya que fue la propuesta que firmó la Alcaldía en ese entonces, apoyada por el gobierno de turno.

"Nosotros insistimos que más allá de estar obsesionados en que si el metro es elevado o subterráneo, nosotros tenemos que reconocer que las decisiones que se están implementando en este momento y las obras que están avanzando, fueron fruto de una validación por parte del Gobierno Nacional, la Alcaldía y entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo", dijo.

Añadió que "desde el punto de vista técnico, económico, físico y estético. (...) Es importante que reconozcamos que el país y el Estado colombiano tomó una decisión en cuanto a la primera línea del Metro de Bogotá".