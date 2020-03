A miles de familias, si no les damos comida no pueden cumplir cuarentena: Claudia López

“Organizamos un solo sistema de transferencias para las personas que lo necesitan. Ese sistema recibe por tres canales ayudas y se las da a las 500 mil familias por tres días (...) eso es lo menos que necesitan esas familias para sus techo y sustento eso 23 días”, explicó la mandataria.

Sin embargo, reiteró la alcaldesa López que serán varias condiciones las que tendrán que cumplir quienes quieran acceder a este beneficio:

“Cumplir la cuarentena, no salir de casa, llamada y si no está no reciben las ayudas (...) Que no haya ningún acto de violencia en el hogar (...) no tienen que ir a ningún lado ni inscribirse, nosotros tenemos todos los datos, este fin de semana empezamos a hacer los giros, nosotros los llamamos”.

Ciudadanos van a poder donar

La alcaldesa López explicó, además, que los ciudadanos van a poder donar para entregar víveres a quienes más lo necesiten. Las donaciones van a ser recibidas por medio de la página web www.bogotasolidariaencasa.gov.co, en la opción donar.

Este aporte tardará tres minutos, solo se debe diligenciar un pequeño formulario y hacer la transferencia desde la cuenta bancaria.

Así mismo, si los ciudadanos desean donar en especie pueden pagar un kit solidario en el Éxito, Makro, Alkosta, y Carulla. La Cruz Roja será la encargada de entregarlo a las familias que lo necesitan. En la página de la Cruz Roja también se puede comprar el kit solidario www.cruzrojabogota.org.co.